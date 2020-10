FC Barcelone, PSG, OL, OM : la Superligue européenne sur les rails ?

Il s'est passé de drôles de choses à Barcelone ce soir ! D'autant plus drôles que les Blaugranas jouent un match très important contre la Juventus demain soir… Le très critiqué Josep Maria Bartomeu a donc décidé de rendre son tablier après des mois de contestation et alors que la motion de censure l'aurait de toute façon contraint à la démission. Mais comme si cela ne suffisait pas, le dirigeant catalan a trouvé bon de donner une conférence de presse (où il a fait un monologue) au cours de laquelle il a lâche un petit scoop.

Quelle place pour les Français ?

« Le comité de direction a approuvé hier (lundi) l'acceptation des prérequis pour participer à une future Superligue européenne entre clubs de football. » La crainte de tous les passionnés de football est donc en train de se concrétiser. La possibilité que les plus grandes équipes du continent quittent leur championnat pour disputer une ligue fermée prend corps.

En France, le PSG a fait savoir qu'il était prêt à prendre part à cette épreuve, de même que l'OL et l'OM. Pourtant, quand on voit le niveau des Parisiens et surtout des Marseillais depuis le début de l'actuelle campagne de Champions League, on peut se demander ce que nos représentants iraient y faire…