FC Barcelone, PSG : Piqué pleure encore le départ de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dimanche, le quotidien El Pais a publié une longue interview de Gerard Piqué. Le grand défenseur du FC Barcelone y a abordé les difficultés financières de son club, conséquence de la désastreuse gestion de Josep Maria Bartomeu, son avenir, lui qui ne se voit pas cirer le banc avant de raccrocher les crampons, mais surtout le départ de Lionel Messi, qui laisse un trou béant dans l'équipe.

"Personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait s'en aller. Mais c'est clair que ça fait mal quand le meilleur joueur de l'histoire s'en va. Au Real, quand Cristiano est parti, il s'est aussi passé un temps où ils n'arrivaient même pas à mettre un but à un arc-en-ciel. Nous avons vécu plusieurs années à vivre sur le talent de Leo et il nous faut aujourd'hui de nouveaux référents. Le problème, c'est que Leo te donnait tout. Il faisait tout. Il va falloir beaucoup de joueurs pour avoir ce qu'un seul donnait."

🎙 @3gerardpique, en una entrevista en 'El País':



🗣 "Esta generación se parece mucho a la mía. No quiero comparar ni ponerles presión, pero Pedri y Gavi pueden ser Iniesta y Xavi”



🗣 "No me siento veterano.

Sigo teniendo el rebelde y niño que hace las mismas bromas" pic.twitter.com/fvSt7PLlJl