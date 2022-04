FC Barcelone, PSG, Real Madrid : un entraîneur de renom veut Haaland à tout prix

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier, un média allemand annonçait que de plus en plus de clubs étaient refroidis par les pépins à répétition d'Erling Haaland. Se demandant si le géant norvégien n'était pas trop fragile pour le très haut niveau, ce qui mettrait bien évidemment en péril son transfert dans un grand club. Mais ce jeudi, le journaliste italien Fabrizio Romano fait fi de cette rumeur et annonce que, parmi les courtisans du joueur de Dortmund, l'un d'eux se montre très pressant.

Ce courtisan, c'est Manchester City. Hier, Nicolo Schira assurait que le club anglais a formulé une offre de 75 M€, équivalant à sa clause de départ au BvB, et qu'il serait prêt à offrir 30 M€ nets pendant cinq ans à Haaland, dont le père a porté le maillot skyblue et dont lui-même étant fan dans sa jeunesse. Romano ajoute que Pep Guardiola veut le Norvégien à tout prix et qu'il y a des contacts directs entre les deux parties. Mais qu'aucune décision n'a encore été prise. Le choix final reviendra à Erling Haaland et à lui seul. Le suspense reste donc entier !

Manchester City are pushing to sign Erling Haaland. They’re making big effort. Direct contacts now ongoing. Pep Guardiola wants him ‘at all costs’ ⭐️🇳🇴 #MCFC



The race is still OPEN, Real Madrid included.



No decision yet. It’s only up to Erling.



📲 More: https://t.co/zDdwiW48PT pic.twitter.com/j86GlPGiQp