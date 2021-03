FC Barcelone, PSG : Shakira attise les tensions entre clubs et supporters

De nouveau touché aux ligaments d'un genou, Gerard Piqué ne jouera pas demain le 8e de finale retour de Champions League entre le PSG et le FC Barcelone. La précision est d'importance car le défenseur central blaugrana est indirectement au cœur d'une vive polémique entre Parisiens et Catalans. En effet, hier soir, des ultras du PSG ont craqué des fumigènes et brandi des banderoles hier soir devant le Parc des Princes pour se chauffer avant le choc de demain.

Des propos "ridicules" et "déplacés" pour le PSG

Une banderole visait directement le Barça, érigé en ennemi absolu depuis la remontada de 2017. Sur une autre, on pouvait lire "Shakira à la Jonquera", du nom de cette ville catalane située près de la frontière française et qui est connue pour ses bordels. Ce dérapage a immédiatement suscité une vague d'indignation en Espagne.

Mais elle a également été condamnée par le club de la capitale, qui a affirmé via un communiqué que "le PSG condamne fermement et sans ambiguïté" ces propos, qu’il juge "ridicules" et "totalement déplacés". Gerard Piqué, lui, espère que ses partenaires lui rendront justice demain soir au Parc des Princes.