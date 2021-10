FC Barcelone, PSG : un auditorium, symbole de la déchéance du club depuis le départ de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le 8 août dernier, le monde entier avait les yeux rivés sur l'Auditorium 1899 du Camp Nou. Lionel Messi y tenait sa conférence de presse d'adieux. La salle, qui peut accueillir jusqu'à 450 personnes, était bondée. A l'extérieur, des médias et des supporters par centaines. Depuis, le FC Barcelone a plongé dans la sinistrose. Son immense enceinte peut de nouveau accueillir plus de 90.000 spectateurs mais, mercredi face au Dynamo Kiev, ils étaient à peine plus de 40.000…

Le Camp Nou sera à guichets fermés demain après-midi face au Real Madrid mais l'impression de divorce entre les socios et le FCB demeure. Et a été illustrée par un événement survenu jeudi dans le fameux Auditorium 1899. La direction du Barça avait donné rendez-vous aux socios pour une réunion d'information. Ils sont… 7 à avoir répondu à l'invitation. Comme le dit Sport, cela ressemblait à une thérapie de groupe. Rappelons que le Barça se targue de pouvoir compter sur plus de cent cinquante mille socios…

