FC Barcelone, PSG : un cadre du Barça règle le débat Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cela fait maintenant un an et demi que Lionel Messi porte les couleurs du PSG. Alors qu'il n'avait pas pu prolonger son contrat avec le FC Barcelone, le désormais septuple Ballon d'Or et champion du monde avait pris la décision de signer en France, dans le club de la capitale. Et alors que certaines rumeurs évoquent une possible prolongation de l'Argentin à Paris, Leo Messi a reçu un message d'un de ses anciens coéquipiers.

« Pour moi, il n'y a jamais eu de débat »

Dans une interview donnée au journal espagnol Mundo Deportivo ce jeudi, le gardien de but du Barça, Marc-André ter Stegen, a adressé ses félicitations à Lionel Messi après sa victoire en Coupe du monde. « Je pense qu'il n'y a personne comme Leo, il mérite tout cela et je pense qu'il a la satisfaction dont il a toujours eu besoin. Mais pour moi, il n'y a jamais eu de débat », a confié l'Allemand.