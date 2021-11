FC Barcelone, PSG : Xavi révèle le message envoyé par Messi après sa nomination

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Nommé nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi a été présenté ce lundi devant la presse. L'ancien milieu de terrain du Barça, qui prend donc la succession de Ronald Koeman, a notamment été interrogé sur Lionel Messi, révélant l'échange qu'il a eu avec son ancien coéquipier après sa nomination.

"Si j'aurais aimé entraîner Messi ? Oui bien sûr, tout le monde... Eto'o, Ronaldinho. Il m'a envoyé un message et m'a souhaité bonne chance, nous avons plaisanté ensemble, je lui souhaite le meilleur, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, mais il est parti, nous avons les joueurs que nous avons et nous devons travailler avec eux. Leo est parti", a confié Xavi lors de sa présentation officielle.

