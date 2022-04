FC Barcelone, PSG : Xavi sort l'excuse Messi pour se défendre

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Vallecano, pour le compte de la 34e journée de Liga, Xavi, qui subit une vague de critiques depuis l'élimination en quart de finale de la Ligue Europa et la défaite le week-end dernier face à Cadiz (1-0), a réclamé de la patience pour le nouveau projet qu'il a lancé depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, rappelant les difficultés de son équipe à s’adapter à l’ère post-Lionel Messi.

"Vous devez comprendre que nous sommes dans l'ère post-Messi, ce qui est déjà difficile. Il créait des situations qui nous gagnaient des matchs. Il faut faire preuve de beaucoup de patience. J'ai été le premier à aspirer à gagner des titres, mais nous devons nous renforcer pour la saison prochaine. Nous devons être réalistes, calmes et patients. Sans Messi, tout est plus difficile, mais l'attitude de l'équipe est louable", a déclaré le technicien blaugrana devant la presse.

