FC Barcelone : quand Griezmann ironise sur sa forme avant de retrouver les Blaugranas

Lors de la quinzaine internationale qui vient de se conclure, Didier Deschamps a pris grand soin de ménager les Bleus, essayant d'équilibrer les temps de jeu. Sauf Antoine Griezmann. Le milieu offensif a disputé l'intégralité des rencontres face à Gibraltar (14-0) et en Grèce (2-2), atteignant ainsi les 83e et 84e sélections consécutives, soit presque le double du précédent recordman (Patrick Vieira, 44). Sachant qu'il ne manque jamais un match de l'Atlético Madrid non plus, cela a engendré quelques inquiétudes chez un journaliste espagnol.

"Ne t'inquiète pas, je vais bien !"

Alors que les Colchoneros abordent une prochaine semaine décisive avec un choc contre le Feyenoord en Champions League mardi puis un autre à Barcelone en Liga dimanche, le journaliste de Marca Pascual Ruiz Arnal a suggéré que Diego Simeone laisse Griezmann sur le banc contre Majorque samedi. L'intéressé a répondu directement à Arnal sur les réseaux sociaux : "Ne t'inquiète pas, je vais bien !". Amusé, l'Espagnol a conclu : "Je t'aime, Antoine !". La simplicité et la spontanéité d'Antoine Griezmann lui valent un adepte de plus ! Le FC Barcelone, lui, sait que le statège de l'Atlético n'a absolument pas l'intention de se reposer avant leurs retrouvailles à Montjuic dans neuf jours !

Simeone deberá pensar qué hacer con Antoine Griezmann. Ha jugado todo con el Atlético y Francia. La semana que viene hay dos partidos donde deberá estar al 100% para lograr la victoria en ambos. El sábado podría ser un buen escenario para darle algo de descanso. pic.twitter.com/dvpMyPbL3W — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) November 23, 2023

