FC Barcelone : et maintenant, Messi et Griezmann trinquent ensemble !

Le cas Lionel Messi (33 ans) continue de faire jaser au FC Barcelone. Quand ce n’est pas l’avenir de l’attaquant argentin qui est au cœur des débats, c’est son influence au sein du club catalan qui est pointée du doigt. Eric Olhats, ancien conseiller d’Antoine Griezmann, s'est ainsi livré sans détour sur le comportement de Messi en début de semaine.

« Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », a-t-il lâché dans France Football.

Ce jeudi, Ivan Rakitic, qui a évolué avec les deux hommes l'an dernier, n’a pas tout à fait donné la même version. « Ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'entendaient très bien. Je m'entendais à merveille avec Antoine et Leo. Ce qu'il y a, je ne sais pas, a expliqué le milieu croate du FC Séville dans les colonnes de Sport. Les deux boivent du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire. Si les deux commencent à marquer, on ne parlera plus de cela. C'est l'exigence des grandes équipes. Je ne m'inquiète pas car ce sont deux garçons spectaculaires. Je leur souhaite le meilleur. »