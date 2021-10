FC Barcelone - Real Madrid (1-2) : les images de l'agression de Koeman choquent, le Barça réagit !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Après une accalmie d'une semaine, la crise au FC Barcelone est repartie de plus belle ce dimanche avec la défaite des Blaugranas dans le Clasico face au Real Madrid (1-2). Principal accusé par les Socios : Ronald Koeman, le coach sur la sellette depuis de longues semaines. A sa sortie du Camp Nou ce dimanche soir avec sa femme, le Néerlandais a traversé une foule très énervée. Une folle qui n'a pas hésité à se jeter sur sa voiture et à l'insulter copieusement.

Face à ces faits gravissimes, le Barça a réagi rapidement en publiant communiqué : « Le FC Barcelone condamne publiquement la violence et les actes inqualifiables que notre manager a vécu en quittant le Camp Nou. Le club prendra toutes les mesures de sécurité et de discipline pour que ce genre d'évènements malheureux n'arrivent plus à nouveau ».

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.