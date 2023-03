FC Barcelone, Real Madrid : affaire Negreira, dossier Gavi, Laporta hausse le ton comme rarement

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Une colère froide. Qui en dit assez long sur l'état de tension qui règne depuis plusieurs jours au FC Barcelone. Le club catalan, confronté au scandale de l'affaire Negreira, ancien responsable de l'arbitrage qui aurait reçu des sommes importantes du Barça par le passe, doit également faire face à l'annulation du contrat de Gavi, qui pourrait donc être libre dès cet été.

Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, le président Laporta a haussé le ton en fin de journée. Musclé. "Je me réjouis d’affronter toutes les crapules qui ternissent notre blason. Le Barça est un club avec des valeurs. Nous utilisons le mot valeurs, non pas pour faire bien, mais parce que les valeurs sont un élément fondamental de notre modèle d’excellence sportive. C’est pourquoi le Barça est admiré et reconnu dans le monde entier. Il arrive aussi que certains, motivés par la jalousie, essaient d’éroder notre réputation avec des campagnes de mauvaise foi.

"Ces derniers temps, il y a eu des attaques féroces pour salir notre emblème, qui n’ont rien à voir avec la réalité. Et vous pouvez être sûrs que le conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider le défendra de toutes ses forces. Ils n’y parviendront pas, car les capitaines du Barça représentent nos valeurs et nos sentiments et vous le prouvez sur le terrain lorsque vous vous donnez à fond et jusqu’à la dernière goutte de votre sang. Ne croyez pas que je m’emballe par faiblesse, je m’emballe parce que j’ai vraiment envie d’affronter toutes les crapules qui salissent notre blason."