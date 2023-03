FC Barcelone, Real Madrid : bonne nouvelle pour Dembélé, Benzema fait débat

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sport : "Capitaine Araujo"

Dans son édition du jour, Sport met en lumière Ronald Araujo, qui a mis Vinicius Junior dans sa poche lors du Clasico remporté ce jeudi par le FC Barcelone face au Real Madrid (1-0), en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Le quotidien catalan affirme que le défenseur central uruguayen ne s'imaginerait pas jouer ailleurs qu'au Barça où il voudrait devenir le futur capitaine.

#PortadaSPORT🔴



⚔ "Capitán Araujo", el gran titular de la portada del sábado 4 de marzohttps://t.co/sBIojEC6Jz — Diario SPORT (@sport) March 3, 2023

Mundo Deportivo : "Un Barça solide"

De son côté, Mundo Deportivo a donné des nouvelles d'Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse gauche. L'ailier droit français devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine et se serait donné l'objectif de revenir pour le déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, le 12 mars prochain.

Marca : "Le Clasico a laissé des doutes au Real Madrid"

Si c'est le pilote de Formule 1, Fernando Alonso, qui a terminé en tête des essais libres 2 du Grand Prix de Bahrein, qui fait la Une ce samedi de Marca, le quotidien madrilène revient également sur le Clasico, qui "a laissé des doutes au Real Madrid".

AS : "Il y a débat pour Benzema"

Enfin, AS s'interroge sur Karim Benzema et annonce que sa forme, son âge et ses blessures pourraient raviver la question de devoir recruter un 9 ou pas du côté de la Casa Blanca.