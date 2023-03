FC Barcelone - Real Madrid : ça va être chaud en tribunes lors du Clasico !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En décidant que le Real Madrid serait partie civile dans le procès Negreira, Florentino Pérez a déterrer la hache de guerre avec le FC Barcelone. Car cette décision implique que les Merengue vont avoir accès à tous les éléments présents dans le dossier et qu'ils pourront donc réclamer des dommages et intérêts. Joan Laporta et son équipe ne s'attendaient pas à cette décision. Et eux qui pensaient déjà que la Maison Blanche se cache derrière cette enquête judiciaire l'ont vraiment mauvaise.

Laporta a déclaré avoir hâte d'en découdre avec ceux qui cherchent à nuire à son club et il en aura l'occasion dès dimanche puisque le Real Madrid sera au Camp Nou. D'ailleurs, le président barcelonais aurait pris une première mesure forte, selon AS : il n'y aura pas de traditionnel banquet entre dirigeants des deux clubs avant le Clasico. Et il se pourrait également que Pérez soit éloigné de lui en tribune alors que la tradition veut que les deux suivent le match côte à côte. Le premier coup de canon d'une guerre appelée à durer...