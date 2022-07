FC Barcelone, Real Madrid : Dembélé vole la vedette à Messi, Tchouaméni et Camavinga prennent leur mal en patience

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport : "Dembélé, coeur blaugrana"

Alors que la rumeur d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone enflamme l'Espagne depuis depuis plusieurs jours, Sport a décidé de faire ce dimanche sa Une sur Ousmane Dembélé, qui a récemment prolongé son contrat avec le Barçaaprès plusieurs mois de feuilleton. "Le Français a voulu rester au Camp Nou, convaincu que ce sera son année et qu'il pourra gagner la Ligue des Champions", s'est réjoui le journal catalan.

Mundo Deportivo : "Le nouveau Dembélé"

On a du se donner le mot du côté de la presse catalane puisqu'Ousmane Dembélé fait également la Une de Mundo Deportivo, qui estime que l'ancien joueur du Stade Rennais a changé aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire blaugrana.

Marca : "Comme un champion"

Du côté de Marca, on revient sur le succès cette nuit du Real Madrid face à la Juventus Turin (2-0) où Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos ont brillé au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, entrés en jeu à la 64e minute, vont devoir batailler fort cette saison pour gagner une place de titulaire.

AS : "La Ligue des Champions la plus chère"

AS n'a pas attendu la fin du match de la Casa Blanca pour boucler son édition du jour et a fait un point sur la prochaine Ligue des Champions, rappelant que la plupart des grands clubs européens se sont renforcés cet été.