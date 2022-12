FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : les 3 clubs vont faire une annonce sur la Super League ce vendredi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si vous pensiez que la Cour de justice européenne avait asséné le clap de fin du feuilleton de la Super League hier, vous vous trompiez ! Pourtant, en reconnaissant que l'UEFA et la FIFA se conformaient au droit européen et qu'il fallait que toute nouvelle compétition ait leur aval, l'instance continentale semblait avoir enfoncé le dernier clou du cercueil de la très discutée épreuve imaginée par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager leurs très têtus présidents...

Pourtant, Andrea Agnelli n'est plus à la tête de la Vieille Dame. Mais Florentino Pérez et Joan Laporta ne lâchent pas le morceau. Ils sont réunis ce vendredi et demain à Madrid avec la nouvelle direction turinoise pour voir les suites à donner à cette affaire. Selon les médias espagnols, non seulement ils veulent continuer à avancer sur ce projet mais, en plus, ils vont donner une conférence de presse ! D'ailleurs, Bernd Reichart, conseiller délégué de la société chargée de mettre en place la compétition, A22 Sports Management, a déclaré : "La Super League n'est pas mort, bien au contraire. Elle est bien vivante !".