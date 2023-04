FC Barcelone - Real Madrid : la réaction de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Vainqueur à l'aller (1-0), le FC Barcelone a été balayé ce mercredi sur sa pelouse par le Real Madrid (4-0), en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Après la rencontre, Xavi accusait le coup.

Xavi trouve le score sévère

"C'est une énorme défaite qui nous fait mal, les Culers et moi en tant qu'entraîneur et chef d'équipe. Il faut être unis après une nuit difficile à digérer, on a été mieux que ne le dit le résultat, la deuxième mi-temps nous a beaucoup pénalisé", a confié l'entraîneur blaugrana dans des propos rapportés par le compte Twitter @ActualiteBarca.