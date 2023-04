FC Barcelone : la réaction du Barça à la vidéo polémique du Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La guerre qui confronte le Real Madrid au Barça ressemble plus à des chamailleries puériles ces derniers temps. Entre histoires d’arbitrage, et rappels historiques, les deux clubs se sont cette fois-ci engagés sur un terrain bien plus dangereux en évoquant l’Espagne franquiste, une époque terrible pour le peuple espagnol.

Le Barça étonné par la situation

Ainsi, le Real Madrid a publié hier soir, une vidéo de plusieurs minutes sur ses réseaux sociaux pour expliquer l’étroit lien entre le club catalan, et le dictateur. Du côté du Barça, Relevo révèle qu’on est particulièrement surpris et incrédule face à cette vidéo du Real qui selon eux, se tire une balle dans le pied en voulant combattre le passé.