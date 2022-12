FC Barcelone, Real Madrid : Laporta jure que la Super League est encore vivante

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La Super League, c'est un peu comme le Terminator. Tant qu'on ne l'aura pas jeté dans une cuve de métal en ébullition, elle continuera de sévir. Et rien ne pourra l'arrêter, même pas un jugement de la Cour Européenne. Pourtant, on pensait qu'après que celle-ci ait donné raison à l'UEFA dans son combat contre le nébuleux projet, on en avait fini avec lui. Raté.

Hier en conférence de presse, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, en a reparlé. Il a expliqué que son club "est en train de travailler pour réformer le football européen et améliorer ses compétitions". Il a refusé d'en dire plus mais El Mundo Deportivo explique que la dernière mouture de la Super League consiste toujours en une compétition ouverte à tous. Et que des négociations avec l'UEFA sont encore possibles, même si vu l'état de leur projet, on n'est pas certain que l'instance continentale ait envie de leur tendre la main...