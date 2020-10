FC Barcelone – Real Madrid : le Clasico et Messi inspirent les pépites blaugranas

Ce samedi après-midi (16h), le FC Barcelone et le Real Madrid disputent un Clasico très particulier, sans aucun public. Cette première sur fond de crise sanitaire sera aussi l'occasion pour les jeunes Pedri et Trincao de disputer leur premier classique au Camp Nou. Sur les médias du Barça, les deux jeunes Blaugranas ont évoqué leur impatience.

La célébration de Messi a marqué Pedri et Trincao

« C'est un match que je rêve de jouer depuis que je suis enfant. C'est le meilleur match du monde », a fait savoir Pedri. Le portugais Trincao s'attend quant à lui à un « super match », qu'il a « vraiment hâte de jouer » et qu'il espère « gagner pour les supporters restés à la maison ».

Quand on leur demande quel Clasico leur revient en mémoire, Pedri comme Trincao sont inspirés par le festival de Messi au Santiago Bernabeu du 23 avril 2017. « Je retiendrais le Clasico dans lequel Messi marque à la 90e minute et lève son maillot », lâche le natif de Tenerife. Le Lusitanien acquièse : « Oui, le Clasico dans lequel Messi enlève son maillot et le montre aux tribunes ». S'ils marquent ce samedi, Pedri comme Trincao n'auront pas beaucoup de supporters à faire lever au Camp Nou...