FC Barcelone - Real Madrid : le Clasico sans Griezmann ? Koeman répond

On en parle assez peu. Beaucoup moins que d'habitude, coronavirus oblige. Car c'est bel et bien dans un Camp Nou aussi vide que triste qu'aura lieu demain à Barcelone le traditionnel Clasico entre le Barça et le Real Madrid. Avec deux formations malades, et notamment le Real, battu en Liga le week-end dernier et en Ligue des Champions à domicile. Avec des effectifs qui tardent à convaincre, mettant naturellement la pression sur les deux entraîneurs, Ronald Koeman et Zinédine Zidane.

Pour le Batave, qui disputera son tout premier Clasico en tant que coach, la question du moment concerne son attaquant français, Antoine Griezmann. Laissé sur le banc de touche en C1, lors de la victoire 5-1 face à Ferencvaros, ce dernier peut-il espérer un retour alors que ses performances ne sont (toujours) pas au rendez-vous ?

Réponse : "Il a des chances de jouer comme tout joueur. Mais ce n'est pas bon de discuter de son poste à chaque match. Il y a d'autres joueurs que lui. Certes, Antoine un joueur important, et on veut que tous les joueurs soient au meilleur niveau possible... Mais le plus important, c'est l'équipe. On va faire jouer les meilleurs pour obtenir le meilleur résultat possible".