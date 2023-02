FC Barcelone, Real Madrid : le communiqué des clubs de Liga sur l’affaire Negreira sans les deux clubs !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le plus gros scandale du football européen de ces dernières années touche actuellement le FC Barcelone. Les Blaugranas sont dans la tourmente à la suite de révélations, le Barça aurait versé près de 1,4 million d’euros à la société DASNIL95 qui est la propriété de José María Enriquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres de la Liga. Les clubs de l’élite du football espagnol a réalisé un communiqué commun pour évoquer cette affaire à l’exception de deux clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone.

« Lors de la réunion d’aujourd’hui de la Commission déléguée de LaLiga (composée de l’Atlético de Madrid, Levante UD, Sevilla FC, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz CF, Getafe CF, Villarreal CF, CD Tenerife, Deportivo Alavés, S.D. Eibar, U.D. Las Palmas, C.D. Lugo et S.D. Huesca) souhaite déclarer : la proposition de communication conjointe a reçu le soutien unanime de tous les clubs de LaLiga SmartBank et de tous les clubs de LaLiga Santander, à l’exception de deux d’entre eux, qui se sont opposés à cette communication conjointe pour différentes raisons, est-il précisé, faisant mention au Real Madrid et au Barça ».

« LaLiga et sa Commission Déléguée rejettent et répudient les faits, et sont profondément préoccupés et travaillent activement pour clarifier toutes les irrégularités qui ont pu se produire autour du cas Negreira, qu’elles soient de nature sportive ou de toute autre nature. LaLiga suit cette affaire de très près et agira fermement dans le cadre des compétences et des limites autorisées par la Loi », peut-on lire.