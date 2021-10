FC Barcelone, Real Madrid : le successeur de Koeman serait déjà connu !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Sport / Marca / AS : "Destitué"

Arrivé l'été dernier sur le banc du FC Barcelone pour remplacer Quique Setién, Ronald Koeman a été limogé de son poste d'entraîneur après la défaite ce mercredi du Barça sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), pour le compte de la 11e journée de Liga. Le technicien néerlandais fait donc la Une ce jeudi de Sport, Marca et AS. Le triste match nul du Real Madrid face à Osasuna (0-0) passe au second plan.

🗞️ La destitución de Ronald Koeman 🇳🇱en las portadas de los diarios de España 🇪🇸. pic.twitter.com/5WD2YqBdoO — El Gráfico (@elgraficoweb) October 27, 2021

Mundo Deportivo : "Xavi pour Koeman"

Ronald Koeman fait également les gros titres de Mundo Deportivo, qui annonce que Xavi, actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar, est le favori pour lui succéder.