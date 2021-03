FC Barcelone, Real Madrid : les Blaugranas fêtent un titre aux dépens des Merengue

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

El Mundo Deportivo : le Barça, meilleure équipe de la décennie

L'IFHHS a élu, via un communiqué hier, le FC Barcelone meilleur club de la décennie écoulée (2011-20), devant le Real Madrid. L'institut de statistiques et d'histoire du football s'est basé sur les résultats nationaux et internationaux. Ce qui explique que les Merengue, quatre Champions League sur les dix dernières années, soient derrière les Blaugranas, trois C1. En tout cas, la presse pro-Barça ne se prive pas de célébrer l'événement.

AS : l'Espagne lance sa campagne de Coupe du monde 2022

Un Barcelonais (Jordi Alba) et un Madrilène (Sergio Ramos) s'affichent en Une d'AS aujourd'hui. Une façon de montrer que la séculaire rivalité entre les deux géants espagnols fera un break ce soir pour les débuts de la Roja dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce sera à domicile face à la Grèce.

Marca : Ödegaard de retour la saison prochaine ?

Auteur d'une très bonne saison en Premier League avec Arsenal, Martin Ödegaard n'est que prêté par le Real Madrid. Qui songe à le faire revenir en 2021/22 pour lui laisser une dernière chance de faire ses preuves. Mais le Norvégien aura-t-il cette envie, alors que les Gunners voudraient le recruter définitivement et qu'il n'a que trop rarement eu la confiance de Zinédine Zidane ?