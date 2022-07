FC Barcelone - Real Madrid : les supporters merengue ont chahuté Piqué avec Shakira

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Début début juin dernier, Gérard Piqué et Shakira se sont séparés après plus de 12 ans de relation. Une séparation qui a valu au défenseur central du FC Barcelone des huées du public de Las Vegas lors de son entrée en jeu en seconde période lors du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, remporté dans la nuit de samedi à dimanche par les Blaugrana (1-0). Des "Shakira, Shakira" ont également été criés depuis les tribunes par les supporters merengue.