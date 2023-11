FC Barcelone, Real Madrid : Lewandowski met une belle claque à Bellingham

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'impression que l'on a de Robert Lewandowski et Jude Bellingham depuis le début de la saison est radicalement opposée. Alors que le milieu anglais est sur son petit nuage, accumulant les buts avec le Real Madrid, le Polonais du FC Barcelone est en difficulté, alternant prestations décevantes et blessures. Et pourtant... Certes, l'attaquant a moins marqué (7 buts contre 10 à Bellingham) mais il s'avère que ses réalisations ont été beaucoup plus décisives !

7 buts ayant rapporté 10 points au Barça pour Lewandowski

Le quotidien Sport a fait les comptes : les 7 buts de Lewandowski ont permis au Barça de rafler 10 points. Ses doublés contre le Celta (3-2) et Alavès (2-1) ont fait passer le compteur de zéro à trois points et ses réalisations face à Villarreal (4-3) puis l'Osasuna (2-1) de un à trois. Seul son but face au Betis (5-0) n'a rien apporté au total de points du FCB. Et on ne prend pas en compte le csc qu'il a provoqué ce samedi sur le terrain du Rayo Vallecano (1-1).

Jude Bellingham, lui, n'a rapporté "que" neuf points au Real Madrid, dont trois très précieux lors du Clasico (2-1) à Montjuic. Le troisième joueur le plus décisif de la Liga est Gerard Moreno (Villarreal) avec 8 points récoltés grâce à ses buts.

