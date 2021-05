FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Haaland aurait enfin fait son choix pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone a les yeux rivés sur le cyborg ! Arrivé à la tête du club blaugrana en mars dernier après avoir été élu président, Joan Laporta aurait déjà exposé ses grands projets pour la formation catalane en coulisse. Premièrement, la priorité du Barça n'est autre que la prolongation de Lionel Messi. Deuxièmement, l'actuel président du club aimerait s'attacher les services d'un buteur de renom cet été. Et la cible de Joan Laporta ne serait autre qu'Erling Haaland.

Cependant, l'international norvégien, auteur de performances remarquables au Borussia Dortmund depuis le début de la saison, suscite la convoitise de plusieurs formations européennes comme Manchester City ou encore le Real Madrid. Une question se pose désormais. Sur quel club se portera le choix d'Haaland ? Selon les informations de The Athetic, le buteur de 20 ans, sous contrat avec le BVB jusqu'en juin 2024, aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid. La Casa Blanca tiendrait donc la corde et serait donc le premier choix de la pépite norvégienne. Un coup dur pour le FC Barcelone...

