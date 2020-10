FC Barcelone - Real Madrid : Messi & Co appréhendent le Clasico

Ce samedi après-midi (16 heures), le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour le tant attendu Clasico. Si le match du Camp Nou est capital dans l'avenir de Zinédine Zidane sous pression après deux défaites consécutives pour les Merengue, les Blaugranas ne sont pas non plus des plus sereins malgré leur facile victoire en Ligue des Champions mardi contre Ferencvaros (5-1).

Comme le fait savoir AS, la crise au Real Madrid est vue avec beaucoup de méfiance. Notamment par les plus anciens du vestiaire barcelonais. En effet, pour prévenir tout excès de confiance des jeunes Pedri, Trincao, Dest ou Ansu Fati, les cadres se sont relayés lors de la séance de jeudi pour faire passer un message à l'entraînement : « On ne peut jamais laisser le Real pour mort ».

Le Barça se cherche un match référence

Pas nés de la dernière pluie, les Messi and Co savent mieux que quiconque que c'est dans l'adversité que les équipes de Zinédine Zidane ont réalisé leurs résultats les plus probants. Y compris lors des Clasico de ces dernières années.

De plus, du côté du FC Barcelone, on est également très loin de pouvoir rouler des mécaniques. Une semaine seulement après la défaite logique sur la pelouse de Getafe (0-1). Ronald Koeman doit composer avec un effectif encore traumatisé de l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich en août dernier et se cherche un match référence pour crédibiliser le nouveau projet de jeu. Le Clasico est une affiche de cette trempe...