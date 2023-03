FC Barcelone - Real Madrid : Pérez a bien trahi Laporta !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est officiel depuis ce jeudi soir : le traditionnel banquet pré-Clasico entre dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid n'aura pas lieu dimanche. Les Blaugranas n'ont pas envie que l'affaire Negreira soit évoquée et qu'il y ait des dérapages. Les deux parties se retrouveront donc dans les tribunes du Camp Nou pendant le match. Mais on assure, dans le camp catalan, que les relations ne sont pas rompues pour autant.

Pourtant, El Mundo Deportivo lance une grave accusation contre le Real Madrid. Florentino Pérez aurait eu plusieurs fois Joan Laporta au téléphone les jours ayant précédé sa volonté que son club se porte partie civile dans l'affaire Negreira. Et jamais il n'a dit à son homologue catalan qu'il allait agir de la sortie. Laporta et les dirigeants barcelonais se sentent trahis, surtout qu'ils ont l'impression que le Real Madrid n'est pas étranger aux fuites concernant l'enquête de la justice. Mais, encore une fois, ils n'auraient pas l'intention de rompre le contact avec la Maison Blanche.