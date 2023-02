FC Barcelone, Real Madrid : Piqué et Casillas s'écharpent sur le scandale arbitral

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Internationaux espagnols pendant de nombreuses années, Iker Casillas et Gerard Piqué sont amis. Mais quand il s'agit de défendre leurs clubs respectifs, ils n'hésitent pas à se rentrer dedans. On en a eu la preuve ce week-end avec la participation de l'ancien gardien du Real Madrid à un live Twitch en compagnie de l'ex-défenseur du FC Barcelone. Cela pour fêter l'arrivée de San Iker dans la Kings League organisée par Piqué. Evidemment, la polémique sur les versements du Barça à l'ancien arbitre Enríquez Negreira est arrivée sur le tapis, ce qui a occasionné une jolie passe d'armes.

Les grandes victoires en C1 émaillées d'erreurs

Piqué a dégainé le premier : "Je comprends qu'il vous faille rediriger les caméras sur Barcelone, mais je ne peux pas croire que pour des conseils donnés au vice-président de la commission technique des arbitres, on s'imagine que tous les arbitres étaient impliqués. Cette histoire, si ça se passe dans l'autre sens, tout le monde l'a oubliée en douze heures. Tu te rappelles de la finale avec Mijatovic hors-jeu (C1 98 contre la Juventus, victoire 1-0 du Real) ? Celle avec Sergio Ramos hors-jeu contre l'Atlético (C1 2016 contre l'Atlético, victoire aux pénaltys) ? Tu veux que je commence à rappeler toutes les polémiques ? Vraiment, ce sujet, vous ne pouvez pas y toucher..."

La réponse de Casillas n'en a pas été moins cinglante : "La première C1 en 92, il n'y a pas faute sur le coup franc victorieux de Koeman. En 2009 à Stamford Bridge, c'est le plus gros braquage du siècle. Et je ne te parle pas de 2011, quand vous êtes venus au Bernabeu et que Pepe a été expulsé alors qu'il avait touché le ballon. Qu'une équipe reste deux ans sans être sanctionnée d'un pénalty ou avoir de joueur expulsé... C'est incroyable dans le football ! Ils ne venaient pas dans votre surface avec le tikitaka ?"

⚽ El exjugador del Barcelona se ha pronunciado en el Twitch de la Kings League sobre el Barçagate arbitral durante una conversación con Iker Casillas: “Yo entiendo que tengáis que redirigir las cámaras hacia Barcelona”. https://t.co/vYoNPgBOqx — AS Fútbol (@AS_Futbol) February 19, 2023

