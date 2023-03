FC Barcelone, Real Madrid, PSG : Ramos a inspiré Araujo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il n'a que 23 ans mais Ronald Araujo est déjà le taulier de la défense du FC Barcelone. Xavi en a apporté la preuve en le décalant dans le couloir droit jeudi soir pour museler Vinicius Jr. L'Uruguayen est monstrueux physiquement. Il est grand mais aussi très rapide. Le Brésilien du Real Madrid l'a appris à ses dépens en ne parvenant pas à le passer une seule fois lors du Clasico.

Mais Araujo ne compte pas s'arrêter là. Perfectionniste, il a demandé des conseils à ses entraîneurs pour être encore plus efficace devant les buts adverses. Et, selon Marca, ceux-ci lui ont conseillé de prendre exemple sur Sergio Ramos, un des meilleurs défenseurs de l'histoire sur les coups de pied arrêtés offensifs. Notamment buteur en finale de la Champions League 2014 dans les arrêts de jeu contre l'Atlético, l'Andalou est devenu un exemple pour Araujo, qui s'inspire de ses courses dans la surface et de ses feintes pour se débarrasser de ses gardes du corps. Pour le moment, ça ne fonctionne pas trop car il n'a marqué qu'une fois cette saison (en Coupe du Roi) en 20 matches...