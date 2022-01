FC Barcelone, Real Madrid, PSG : un seul de ces clubs dans le Top 10 2021 de l'IFFHS

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Une vague verte a déferlé sur Twitter aux alentours de 15h30. La raison ? L'institut d'histoire et de statistiques du football (IFFHS) a dévoilé son traditionnel classement des clubs pour l'année 2021 et, pour la première fois, c'est une équipe brésilienne qui est arrivée en tête, en l'occurrence Palmeiras, vainqueur de la Copa Libertadores (aux dépens de Flamengo). L'Atlético Mineiro, champion du Brésil, et Manchester City, champion d'Angleterre et finaliste de la Champions League, complètent le podium.

La suite du classement ne fait pas trop rêver puisqu'on retrouve par exemple le Dinamo Zagreb en 6e position. Mais il faut savoir que l'IFFHS ne se base pas que sur le palmarès ou un ressenti pour établir ce classement. Tous les points gagnés en championnat ou dans les Coupes, nationales ou internationales, comptent. Ce qui explique que le Real Madrid, aucun trophée en 2021, ne soit que 9e. Ou le PSG 11e et le FC Barcelone... 32e, quand bien même il a décroché la Coupe d'Espagne. C'est que certains matches comptent plus que d'autres dans le barème !

