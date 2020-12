FC Barcelone, Real Madrid : quand le Barça nargue Santiago-Bernabeu

Si l'idée voulait faire le buzz, c'est (déjà) une énorme réussite. Car de Barcelone à Madrid, on ne parle aujourd'hui que d'un ancien président du Barça, pressé de revenir dans la course. Qui ? Joan Laporta, président du FCB entre 2003 et 2010, qui a décidé de mettre une affiche géante à quelques encablures du...stade Santiago-Bernabeu du Real Madrid !

Sur l'affiche du candidat, on peut lire "Envie de vous revoir." Et a même été plus loin, sur twitter cette fois, en remettant au goût du jour le slogan du club merengue : Hala Madrid. Avec Laporta, ça devient Holà Madrid (Bonjour Madrid). Probable que le coup de comm plaise à de nombreux supporters du Barça.