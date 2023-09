FC Barcelone, Real Madrid : Sergio Ramos préparait un sale coup au Barça, c'est raté !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier soir, le FC Barcelone a d'abord subi la vexation de voir les dirigeants du FC Séville refuser de venir au stade Montjuic suite à l'affaire Negreira. Mais il s'est vengé avec un succès étriqué (1-0), fruit d'un but contre son camp de Sergio Ramos. Tout un symbole...

Il pensait à une célébration

Mundo Deportivo révèle, en plus, que l'ancien capitaine du Real Madrid avait dit à ses coéquipiers avant le match, lors d'une réunion, qu'il voulait marquer un but et le célébrer. "Oui, il a marqué, mais il n'a pas célébré", ironise le site pro blaugrana Actualité-Barça...

Lors d'une réunion avant le match, Sergio Ramos a confirmé à ses coéquipiers qu'il voulait marquer et célébrer contre Barcelone. Oui, il a marqué, mais il n'a pas célébré 😂. @mundodeportivo — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 30, 2023

