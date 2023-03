FC Barcelone, Real Madrid : ter Stegen a égalé deux légendes du Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Décidément, le FC Barcelone a gagné sur toute la ligne, jeudi soir au Bernabeu. Non content d'avoir pris une option sur la qualification pour la finale de la Coupe du Roi en s'imposant 1-0, le club catalan a vu deux de ses joueurs battre ou égaler des records, effaçant des Madrilènes des tablettes. Le premier, c'est Sergio Busquets. Le capitaine de 33 ans est désormais le recordman du nombre de Clasicos disputés avec 46, un de plus que Sergio Ramos et Lionel Messi.

Mais ce n'est pas tout : Marc-André ter Stegen a réalisé son sixième clean sheet face au Real Madrid. Il a ainsi égalé Iker Casillas et Andoni Zubizarreta, les recordmen du genre. Sauf que l'Allemand n'a eu besoin que de 19 matches pour y parvenir, soit 6 de moins que l'ancien directeur sportif de l'OM et 18 de moins que Sant'Iker ! Il faut dire que ce dernier est tombé à une époque où le Barça mettait des roustes à tout le monde, et notamment aux Merengue. Mais cela situe tout de même la qualité de ter Stegen, recruté par... Zubizarreta en 2014. Ce dernier avait alors expliqué qu'avec l'Allemand, le FCB tenait un titulaire dans ses buts pour les dix prochaines années. Il avait vu juste !