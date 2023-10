FC Barcelone - Real Madrid : un Clasico très rock'n'roll !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : rock & gol

Magnifique Une de Marca, qui présente Joao Félix et Jude Bellingham guitare à la main en train d'hurler. Ce Barça-Real ravive la rivalité entre les Rolling Stones et les Beatles dans les années 60. En effet, les Blaugranas feront la publicité du dernier album des Stones alors que les Merengue sont emmenés par un Jude Bellingham dont le prénom est une célèbre chanson des Fab Four de Liverpool (Hey Jude).

AS : un Clasico pour le futur

Plutôt que l'aspect rock'n'roll de ce Clasico, AS préfère mettre l'accent sur le fait que les deux formations vont aligner de très jeunes joueurs : Gavi, Yamal, Fermin ou encore Baldé côté blaugrana, Bellingham, Tchouaméni, Vinicius Jr, Camavinga côté merengue. Ce Clasico en appellera d'autres pour cette jeune garde !

PORTADA | AS: "Un clásico con futuro" https://t.co/plQGXqck9P — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) October 27, 2023

Du côté de la presse catalane

Sport : le Clasico du rock'n'roll

Même idée que Marca pour Sport, sauf que le média catalan met simplement en avant le logo des Rolling Stones. C'est qu'il ne faudrait pas mettre un joueur du Real Madrid à la Une en ce jour de Clasico...

Portada del Sport hoy, no está nada mal 👍 pic.twitter.com/rhCUPwzRI0 — Silvia CV (@silviacv14) October 27, 2023

Mundo Deportivo : Rolling Barça

Même esprit chez MD, qui met en avant Gavi mais affiche quand même Bellingham (en plus petit) en Une. Le média catalan l'assure : le Barça est certes décimé pour cette affiche mais très ambitieux et désireux de passer devant le Real Madrid au classement !

