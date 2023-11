FC Barcelone, Real Madrid : une légende blaugrana veut faire la leçon à Vinicius Jr

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Voir Vinicius Jr se prendre la tête avec un adversaire et/ou le public adverse est devenu une triste habitude en Liga. A tel point qu'on ne sait plus qui a démarré le premier : le Brésilien avec ses provocations verbales, ses moqueries ou les adversaires pour tenter de déstabiliser un joueur inarrêtable dans un bon jour. Quoi qu'il en soit, Carles Puyol estime que l'ailier du Real Madrid aurait tout intérêt à changer de comportement. Et que s'il était l'un de ses partenaires, il lui aurait fait la morale depuis longtemps.

"S'il changeait son attitude, il obtiendrait plus de reconnaissance"

"Vinicius est un très grand footballeur, qui fait des différences et devrait être admiré sur tous les terrains, a déclaré la légende blaugrana en marge d'un événement de padel. De grands joueurs sont venus au Camp Nou et bien qu'ils aient été des rivaux, ils étaient admirés pour leurs qualités. J'aimerais discuter avec Vinicius Jr si j'étais son partenaire pour lui dire ce que je pense de lui et ce que je ressens à son sujet. S'il changeait son attitude, il obtiendrait plus de reconnaissance. C'est le message que je voudrais lui transmettre en priorité." On se souvient qu'au temps où il jouait, Puyol refusait que ses coéquipiers, notamment Gerard Piqué, chambrent les supporters adverses ou transmettent à l'arbitre des objets lancés des tribunes.

