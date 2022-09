FC Barcelone, Real Madrid : Xavi égale un record fou de Zidane

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Avec ce succès décroché en terre andalouse, le club blaugrana en est désormais à 17 matchs sans défaite à l’extérieur en championnat. Xavi égale ainsi le record établi par le Real Madrid de Zinédine Zidane en 2016. Lors du déplacement sur le terrain de Majorque, le 1er octobre prochain, le Barça aura l’occasion de mettre définitivement la main sur ce record.

Xavi equals the record of 17 games unbeaten away from home set by Zinedine Zidane back in 2016! pic.twitter.com/396rmR4qwJ