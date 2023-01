FC Barcelone, Real Madrid : Xavi met en garde Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après une année 2022 horrible à tous points de vue, Cristiano Ronaldo a décidé de mettre le cap sur l'Arabie Saoudite et al-Nassr. A 37 ans, l'attaquant a vu tous les grands clubs européens lui tourner le dos et lui qui s'était promis de ne jamais finir sa carrière dans une contrée exotique s'est laissé convaincre par un chèque de plus de 200 M€. De quoi lui faire oublier la différence de niveau entre le championnat saoudien et la Premier League, la Liga ou la Serie A.

Mais en conférence de presse ce mercredi, Xavi a tenu à mettre en garde son ancien rival sur les terrains : ce ne sera pas une partie de plaisir. L'entraîneur du Barça sait de quoi il parle puisqu'il a passé six ans au Qatar, à al Sadd, pour y terminer sa carrière de joueur et entamer celle de joueur : "Ce ne sera pas facile pour Cristiano. En Arabie Saoudite, le championnat est très compétitif, avec des équipes de haut niveau. Il y a huit étrangers par équipe. Al Hilal et Al Ittihad sont très forts. Ronaldo fera certainement la différence mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Il va s'en rendre compte".