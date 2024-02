FC Barcelone : Robert Lewandowski veut se payer Thierry Henry

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dimanche soir, Robert Lewandowski a permis au FC Barcelone de revenir à 2-2 face à Grenade (score final : 3-3). C'était le 48e but de l'attaquant polonais sous le maillot blaugrana. Pas mal pour un joueur dont l'efficacité a été pointée du doigt en début de saison, de même que son âge (il a 35 ans) ou le fait qu'il était trop isolé à la pointe de l'attaque ! A l'arrivée, l'ancien du Bayern finit toujours par mettre tout le monde d'accord. A Barcelone, il tourne à une moyenne d'un but toutes les 146 minutes. C'est moins bien qu'en Allemagne mais ça reste exceptionnel.

Lewandowski à une longueur des 49 buts d'Henry

D'ailleurs, une preuve de son rendement exceptionnel a été apportée par Mundo Deportivo. Le quotidien catalan a ainsi rappelé qu'avec 48 buts sous le maillot du Barça, Lewandowski avait rejoint David Villa dans la légende blaugrana. Et qu'il n'était plus qu'à une longueur de Thierry Henry (49). Le Français est resté trois saisons en Catalogne, idem pour l'ancien international espagnol. Le Polonais a mis deux fois moins de temps pour marquer autant qu'eux, et dans une équipe qui tourne nettement moins bien que la machine à broyer ses adversaires de Pep Guardiola...

