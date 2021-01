FC Barcelone : sa grande forme, les déboires du Barça, Antoine Griezmann en dit plus

L’Athletic Bilbao remporté la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone grâce à un but d’anthologie d’Iñaki Williams (3-2 a.p) hier soir et Lionel Messi a été expulsé en fin de rencontre pour un geste d'humeur sur un joueur basque. Sa première expulsion en 753 matches avec le Barça. Un fait qui éclipse le doublé réalisé par Antoine Griezmann, auteur de 4 buts et 3 passes décisives lors de ses quatre derniers matches.

« C'est frustrant »

Un Griezmann qui n'avait pas le sourire hier à l'heure de répondre aux questions de Bertrand Latour, sur La Chaîne L'Equipe. « On perd parce qu'on n'a pas fait un gros match, Bilbao a mieux joué que nous, a-t-il commenté, fair play. Ils nous ont bien pressés, on n'a pas pu jouer notre jeu. On prend encore des buts sur coups de pied arrêtés, c'est énervant. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on s'améliore. C'est frustrant. »

Et à Grizou d'ajouter : « C'est vrai que ce doublé fait du bien. Je suis en forme depuis début janvier. Mais j'aurais peut-être préféré ne pas marquer et qu'on gagne le trophée. »