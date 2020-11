FC Barcelone : Sa relation avec Messi... Griezmann s'est expliqué

Le FC Barcelone s'est incliné sur le terrain de l'Atlético Madrid (0-1) ce week-end et il est aujourd'hui 12e de Liga. Comme Lionel Messi, Antoine Griezmann centralise les critiques, et ce depuis son arrivée en Catalogne, quasiment. Sa relation avec Messi alimente les journaux espagnols et il était temps selon le Français de crever l'abcès.

« Je le vois comme un excellent exemple »

C'est ce qu'il a fait lundi soir au micro de Jorge Valdano, dans un entretien accordé à la chaîne Movistar. « Il est temps de remettre les choses à leur place. Je supporte les choses, les commentaires depuis longtemps », a lancé en préambule l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Avant d'ajouter, concernant la Pulga. « Il est vrai que ce qui a été dit peut générer des doutes sur ma relation avec Leo, mais je pense qu'il sait très bien que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je le vois comme un excellent exemple, une belle image et je pense que tout ça, Leo le sait ». Une mise au point pour calmer le jeu, donc. Comme on pouvait s'y attendre...