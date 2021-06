FC Barcelone : salaire de Griezmann, prêt détourné… les incroyables écarts du pire ennemi de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Au moment de son élection à la présidence du FC Barcelone, le 7 mars dernier, Joan Laporta a expliqué qu'il allait réaliser un audit des finances du club avant de proposer un plan de redressement. C'est fait et le nouveau plus haut dirigeant blaugrana mesure à quel point la situation est critique. Comme par hasard, plusieurs documents viennent de filtrer sur Internet, prouvant à quel point le précédent président, Josep Maria Bartomeu, a conduit le Barça à la ruine…

Coutinho a coûté plus de 200 M€ au total

Le plus important est le listing des salaires annuels. On connaît celui, astronomique mais mérité, de Lionel Messi (60 M€ annuels). Mais que dire des autres ? Antoine Griezmann gagne ainsi plus que Neymar au PSG ou Cristiano Ronaldo à la Juventus avec 35,8 M€. Après une première saison compliquée, le Français commence à répondre aux attentes. Par contre, ce n’est pas du tout le cas de Philippe Coutinho, flop absolu qui touche 24 M€ par saison. Si on y ajoute l’indemnité de 120 M€ versée le 6 janvier 2018, on atteint les 200 M€ dilapidés pour le Brésilien. Une catastrophe !

Miralem Pjanic, recruté à la Juventus Turin l’été dernier, gagne pour sa part 16 M€ pour cirer le banc. Comment financer une telle catastrophe ? Tout simplement en détournant le prêt octroyé par Goldman Sachs pour moderniser le Camp Nou ! Un autre document que Bartomeu a puisé dans la manne fournie par la banque américaine pour payer les salaires de ses joueurs. Ce qui fait qu’aujourd’hui, Laporta est sans ressource pour les travaux… On comprend mieux pourquoi Lionel Messi a pété un câble l’été dernier et demandé à quitter le club !