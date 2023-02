FC Barcelone : sale semaine pour le Barça qui tombe à Almeria, deux ex de L1 en bourreau !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En déplacement sur la pelouse du 19e de Liga au lendemain du nul entre le Real Madrid et l'Atlético, le Barça pouvait porter son avance en tête du championnat à dix points et quasiment assurer son titre de champion. C'est totalement raté avec cette deuxième défaite de la saison. La première depuis le Clasico face au Real.

La faute d'abord à deux ex de Ligue 1 : Luis Suarez (ex-OM), passeur décisif pour El Bilal Touré (ex-Reims) pour l'ouverture du score à la 24e minute. La suite ? Ce fut une succession d'imprécision face au but d'Almeria pour un Barça pas dans son assiette (0 tir cadré sur ce match!)... Et beaucoup d'énervement.

Trois suspendus pour le choc contre Valence

Sur ce défaite, le FC Barcelone a d'ailleurs perdu très gros puisqu'en perdant leurs nerfs et en récoltant un nouveau carton jaune : Xavi, Gavi et Raphinha ont décroché leur suspension automatique pour le choc à venir contre Valence. De quoi relancer définitivement le suspense en Liga ?