FC Barcelone : se sachant condamné, Koeman s'affiche en roue libre face à la presse !

Sur sa situation

« Pour l'instant, je suis là. Ils (les dirigeants, NDLR) ne m'ont rien dit... Mais j'ai des oreilles, j'ai des yeux. Beaucoup de choses coulent et elles sont sûrement vraies. Tout le monde sait que je suis venu par amour pour le club et cette situation est très difficile (…) J'en ai marre de devoir me défendre. Cela n'a pas de sens. Les gens peuvent analyser la situation du club. Nous avons apporté des changements. Et nous avons proposé des changements au club. Il y a sûrement des gens qui pensent qu'il y a un manque de respect, des gens qui pensent qu'on devrait avoir le temps... J'aimerais parler un jour et bien parler de ce que je pense ».

Sur ses relations avec Joan Laporta

« Je ne vais pas répondre à ça ».

Est-ce que ça irait mieux avec un autre entraîneur ?

« L'équipe d'aujourd'hui sera la même que dans trois mois. Les jeunes peuvent être récupérés. On parle toujours du système, mais ce n'est pas le système. Donc, si nous n'avons pas de vrais ailiers, nous devons chercher des arrières latéraux. Si j'ai de l'argent, j'ai encore Messi ici. Et j'aurais aussi d'autres joueurs pour jouer le meilleur système et dominer. Mais s'il n'y a pas d'ailiers et qu'ils entrent à l'intérieur... Il faut préparer le match avec ce qu'il y a. Il manque des choses dans l'effectif mais oui si on récupère les attaquants blessés on va avoir un effectif solide. L'équipe manque d'équilibre en ce moment, car il y a peu d'attaquants. Ansu revient mais il a besoin de temps. Nous sommes limités. Nous manquons de joueurs en un contre un avec de la vitesse. Si vous dribblez, il y a des déséquilibres et des choses se passent. Et vous créez des espaces. Et je l'ai déjà dit l'autre jour nous manquons aussi d'efficacité ».

Ses moments forts au Barça

« Mon meilleur moment au Barça ? Wow... On dirait que je suis déjà parti. Le meilleur, c'est quand j'ai signé. Le pire comme entraîneur du Barça ce fut le départ de Messi ».