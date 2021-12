FC Barcelone : Sergio Agüero fait un cadeau au Barça avant son départ

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Sergio Agüero, qui était une recrue phare cet été du FC Barcelone, a annoncé ce mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière professionnel à l’âge de 33 ans en raison de problèmes cardiaques.

Selon les informations du média catalan ARA, un accord pour une rupture de contrat à l'amiable a été trouvée entre l'attaquant argentin et le Barça. L'ancien joueur de Manchester City ne touchera donc qu'une partie de son salaire de la saison 2020-2021 et renonce à son salaire de la saison 2022-2023. Un dernier geste de classe de Kun Agüero quand on connaît les difficultés économiques du club blaugrana.