FC Barcelone : Sergio Busquets prend sa retraite internationale

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sergio Busquets et la Roja, c’est terminé ! Le milieu de terrain international espagnol vient d’annoncer sa retraite internationale quelques jours après l’élimination de la Roja face au Maroc en 8es de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le joueur de 34 ans vient de faire ses adieux sur Instagram lui qui a remporté une Coupe du Monde (2010) et un Euro (2012).

« Je voudrais vous annoncer qu'après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l'équipe nationale.Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce long chemin. De Vicente del Bosque qui m'a donné l'opportunité de débuter, à Luis Enrique qui m'a fait profiter de chaque seconde. Je tiens également à remercier Julen Lopetegui, Fernando Hierro et Robert Moreno pour leur confiance, ainsi que tous leurs collaborateurs. Et bien sûr, à chacun de mes coéquipiers, avec lesquels je me suis battu pour essayer d'amener l'équipe nationale là où elle méritait d'être, avec plus ou moins de succès mais en donnant toujours le maximum et avec la plus grande fierté. »

« Je ne veux oublier aucun membre de l'expédition, qui ont été tout aussi importants dans l'ombre (physios, médecins, joueurs, délégués, nutritionnistes, staff, presse, sécurité, voyages, etc...) et toutes les personnes et travailleurs qui ont croisé mon chemin et l'ont rendu si spécial. Également aux présidents, aux gestionnaires, aux directeurs sportifs et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait partie de la fédération. A tous les fans, pour le soutien quotidien reçu et surtout quand les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est là qu'on a le plus besoin de vous et que nous devons être plus unis. À vous tous, merci ! »

« Et bien sûr, la chose la plus importante, ma famille. Pour m'avoir soutenu à chaque instant et dans toutes mes décisions et pour avoir partagé ce voyage tout en étant éloigné de nombreux jours et en me faisant toujours sentir proche afin que je puisse donner le meilleur de moi-même. Ce fut un honneur de représenter mon pays et de le porter au sommet, d'être champion du monde et d'Europe, d'être capitaine et de jouer tant de matchs, avec plus ou moins de succès, mais en donnant toujours le meilleur de moi-même et en faisant mon possible pour que tout le monde se sente important, en aidant tout le monde et en luttant pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques. », a-t-il expliqué.