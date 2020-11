FC Barcelone : Setién fait de grosses révélations sur le petit chef Messi !

Quique Setién restera l’entraîneur qui était sur le banc du FC Barcelone lors de la déculottée historique face au Bayern Munich (2-8). En août, le Barça avait en effet explosé à Lisbonne en Ligue des champions avant que le Cantabre soit licencié. « Le 8-2 ? Tu es terriblement marqué par ça, tu rentres dans l'histoire du Barça. J'assume ma part de responsabilité. Un jour peut-être que j'écrirai un livre sur ça. Mais une fois viré, j'ai appris que la décision était prise avant le 8-2 », a-t-il confié à El Pais autour d’une discussion avec Vicente Del Bosque.

Lors de cet entretien vérités, Setién en a profité pour faire quelques révélations sur le rôle de Lionel Messi en interne. « L'exigence colossale qui existe aujourd'hui dans le foot l'a influencé, lui comme beaucoup d'autres qui ont besoin de gagner en permanence. Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Leo, c'est vrai, a-t-il expliqué. Il faut aussi prendre en compte que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Qui suis-je pour le remplacer en cours de match ! S'il a été accepté comme il est là-bas pendant tant d'années et il n'a jamais été remplacé... »

Messi a un immense pouvoir au FC Barcelone

« Il y a une autre facette qui n'est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu'il veut. Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde... », a ajouté le technicien espagnol. Del Bosque lui a ensuite rappelé les propos de Tata Martino à ce même Messi - « Je sais que si tu appelles le président, tu peux me virer quand tu veux, mais ne me le montre pas tous les jours » - plus ou moins confirmés par Setién. « Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'a vécu Martino ou un autre. Je l'ai vécu. J'ai eu des expériences suffisantes pour comprendre et évaluer comment sont ce garçon et les autres », a-t-il conclu.