FC Barcelone : Shakira a poussé Piqué à accepter une clause anti-Clara Chia !

Depuis qu'elle est séparée de Gerard Piqué, Shakira fait vraiment tout pour nuire à son ancien footballeur de mari et à sa nouvelle compagne Clara Chia. Y compris quand il s'agit de négocier autour de la garde de Milan et de Sacha, les deux enfants du couple.

Shakira interdit à Clara Chia l'accès à ses enfants

Selon le site américain MDZ, la pop star colombienne a fait inscrire plusieurs points dans le contrat de garde alternée des enfants. Shakira a obtenu que Milan et Sacha vivent avec elle aux Etats-Unis, qu'elle serait en charge de leur éducation, de leur santé et de tous leurs besoins.

De son côté, si Gerard Piqué a gardé un droit de visite tous les dix jours et le fait d'être prioritaire sur les prochaines vacances, l'ancien défenseur du Barça doit aussi accepter le fait qu'il ne puisse pas voir Milan et Sacha en la présence de sa nouvelle fiancé Clara Chia. Par exemple, Gerard Piqué n'a pas été autorisé à emmener ses enfants au mariage de son frère Marc (l'oncle de Milan et Sasha) parce que la nouvelle compagne du boss de Kosmos y était invitée...

