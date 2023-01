FC Barcelone : Shakira a une pensée acide pour Piqué dans ses voeux pour la nouvelle année

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors que Cristiano Ronaldo a appris qu'il n'avait pas le droit de vivre avec Georgina Rodriguez en Arabie Saoudite au motif qu'ils ne sont pas mariés et que Wanda Nara se remet de sa rupture avec Mauro Icardi en montrant ses courbes sur Instagram, une autre des WAGs les plus connues de la planète, Shakira, continue de déverser son fiel sur son ancien compagnon, Gerard Piqué.

Dans ses vœux pour la nouvelle année, sur Instagram, la chanteuse colombienne a mis un tacle à celui qui a partagé sa vie pendant douze ans mais qu'elle a quitté après avoir appris qu'elle le trompait : « Bien que nos blessures continuent d’être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d’un chirurgien. Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance. Face au mépris, continuez à vous valoriser. Parce qu’il y a plus de gens bien que d’indécents. Plus d’empathiques que d’indolents. Une majorité de personnes restent à nos côtés. Nos larmes ne sont pas un gaspillage, elles arrosent le sol où naîtra l’avenir et nous rendent plus humains, afin qu’au milieu des chagrins nous puissions continuer à aimer ».